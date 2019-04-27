В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского допустили роспуск Верховной рады из-за отсутствия коалиции

Об этом сказал в эфире шоу «Глас народа» на телеканале «112 Украина» спикер штаба Дмитрий Разумков. По его словам, различные организации обращались к спикеру парламента Андрею Парубию с просьбой предоставить поименный список депутатов, входящих в коалицию, но не получили ответа. Разумков отметил, что это является нарушением действующего законодательства. По оценкам юристов, Рада не может быть распущена позднее 27 мая. Разумков считает, что ЦИК специально затягивает процесс обнародования результатов выборов.