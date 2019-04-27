Студенты Высшей школы экономики потребовали демонтировать памятник Феликсу Дзержинскому, установленный во дворе одного из корпусов университета. Активисты, среди которых есть участники проекта «Декоммунизация», выступают за устранение символов тоталитарного советского прошлого. Учащиеся

собирают подписи за перенос Дзержинского, к примеру, в парк «Музеон». На его месте предлагается поставить мемориал в память о жертвах политических репрессий. Администрация вуза на инициативу пока не отреагировала.