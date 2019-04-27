Микелла Абрамова победила в телевизионном конкурсе «Голос. Дети» по итогам зрительского смс-голосования

Финал проекта транслировал минувшим вечером в прямом эфире Первый канал. За юную певицу, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще двое участников: подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея. В качестве награды победительница получила статуэтку, сертификат на запись первого сингла и карту с суммой 1 миллион рублей. Доход, собранный в ходе голосования, будет направлен на благотворительность.