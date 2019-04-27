Военный совет Судана отрицает освобождение из-под ареста некоторых представителей режима экс-президента аль-Башира

Военный совет Судана отрицает освобождение из-под ареста некоторых представителей режима экс-президента страны Омара аль-Башира. Об этом сообщил телеканал «Скай ньюс — Арабия». По словам официального представителя совета, двое бывших вице-президентов находятся в тюрьме, а еще один бывший функционер содержится под домашним арестом. «Компетентные органы продолжают расследования», — добавил представитель совета. Ранее поступала информация об освобождении заместителей свергнутого президента.