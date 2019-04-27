На ВДНХ загорелся открытый после реставрации за 1,2 миллиарда рублей фонтан «Каменный цветок»

Фотографии происшествия опубликовал в Фейсбуке один из очевидцев. В пресс-службе выставочного комплекса сообщили РИА Новости, что возгорание произошло в коллекторе между фонтаном и павильоном № 58. Сам фонтан не пострадал. «Каменный цветок» был закрыт почти год. После реставрации многим не понравился его внешний вид: по их мнению, цвета выглядят неестественно яркими. Представители ВДНХ утверждают, что фонтану вернули исторический облик.