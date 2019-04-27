Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании дознавательницы из Уфы

С 1 мая бывший полицейский Павел Яромчук будет переведен под домашний арест. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Наиль Багаутдинов. В январе стало известно, что у Яромчука диагностировали опухоль головного мозга. На основании врачебного заключения защита просила следователя отпустить его из СИЗО для полного медицинского обследования.

Трое сотрудников полиции и руководитель районной миграционной службы были задержаны в Башкирии в конце октября прошлого года за изнасилование женщины-лейтенанта полиции. Позже стало известно, что жертвой оказалась дочь замначальника управления Росгвардии по Башкирии. Обвиняемые были уволены из МВД.