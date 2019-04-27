На архангельскую активистку Елену Калинину составили административный протокол за распространение фейковых новостей

Поводом стал пост во «ВКонтакте» с анонсом несогласованной акции против строительства мусорного полигона. Полицейские сочли, что, поскольку мероприятие не было согласовано и не должно было состояться, информация о времени и месте его проведения является фейковой. По данным издания 29.RU, это первое подобное дело в Архангельской области. «Медиазона» отмечает, что это, вероятно, первый случай применения закона о фейковых новостях в стране, вступивший в силу 29 марта.