Во всех российских регионах сегодня пройдут очередные субботники

Однако на уборку территории, которая по идее должна быть добровольной, далеко не всегда выходят по собственной воле.

Мэрия Казани приглашает горожан на субботник, жителей Архангельска призывают объединить усилия по уборке мусора, сыктывкарцев призвали выйти на очистку и благоустройство территории – такими заголовками сегодня пестрят многие региональные издания. К совести граждан, как правило, взывают местные власти. Заставить жителей принять участие в «экологических акциях», как часто называют субботники, пытаются двумя методами – кнутом и пряником. Где-то заманивают розыгрышем подарков, где-то просто пугаю санкциями – за неявку могут если и не уволить, то точно «взять на карандаш». Больше других страдают бюджетники. В сети опубликована масса распоряжений и постановлений региональных правительств «обеспечить массовое участие коллективов предприятий, учреждений, учащихся и студентов». Принудительный характер субботников особо никто и не скрывает. Например, на одну из первых апрельских уборок из-за плохой погоды во Владимире решено было не выводить горожан – об этом говорится на сайте местной администрации. В связи с этим сразу возникает вопрос: как чиновники могут разрешить жителям не приходить на якобы добровольное мероприятие?

Ранее в Госдуму внесли инициативу о введении наказания для работодателей, организующих принудительные субботники.