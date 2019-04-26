Венгрия приостановила поставки российской нефти через трубопровод «Дружба»

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на предприятие MOL – крупнейшую нефтегазовую компанию страны. В Будапеште уточнили, что загрязнённая нефть на НПЗ компании ещё не поступала, её приёмку решили остановить заранее.

Ранее принимать российскую нефть Urals из-за загрязнения отказались Белоруссия, Польша, Германия и Словакия. В «Транснефти» сказали, что загрязнение было умышленным, там считают, что хлорорганические соединения вбросили в трубопровод «Дружба» через «Самаратранснефть-терминал», однако в этой компании обвинения отвергли.

Вице-премьер Дмитрий Козак сегодня сообщил, что работа нефтепровода будет полностью восстановлена в течение двух недель.