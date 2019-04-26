В Архангельске на активистку, выступающую против мусорной свалки, составили протокол по закону о фейковых новостях

В Архангельске на активистку, выступающую против мусорной свалки, составили протокол по новому закону о фейковых новостях. Об этом адвокат Елены Калининой Алексей Куроптев сообщил изданию «29.ru». Сайт «Медиазона» отмечает, что это, вероятно, первый случай возбуждения дела по закону о фейк-ньюс, который вступил в силу в конце марта.

Поводом для расследования стала публикация Калининой в соцсети ВКонтакте. Там говорилось о месте проведения шествия против строительства мусорного полигона. По мнению следствия, это мероприятие не могло состояться, поскольку не было согласовано, и это, с их точки зрения, стало поводом для применения закона о недостоверных новостях.