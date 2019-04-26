Производитель автомобилей «Мерседес Майбах», не знает, как машины этой марки оказались у лидера КНДР Ким Чен Ына

Производитель элитных автомобилей «Мерседес Майбах», не знает, как машины этой марки оказались у лидера КНДР Ким Чен Ына. Официальный представитель «Даймлер» сказал агентству «Ассошиэйтед Пресс», что компания соблюдает санкционное законодательство Евросоюза и США и не ведёт дел с властями Северной Кореи уже 15 лет. Агентство отмечает, что Ким Чен Ын во время международных саммитов передвигается на лимузинах, доставленных из Пхеньяна. Во время недавней встречи с Владимиром Путиным во Владивостоке он пользовался двумя «Майбахами».