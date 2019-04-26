«Росбалт» просит генпрокурора России проверить действия полиции и судьи из-за обысков и дела о клевете

К Юрию Чайке обратился главный редактор агентства Николай Ульянов. Обыски в редакции «Росбалта» прошли на прошлой неделе, полицейские изъяли три системных блока, на которых хранились сведения о деле криминального авторитета Шакро Молодого. Ульянова и журналиста-расследователя Александра Шварёва вызвали на допрос. Как сообщалось, обыск был связано с делом о распространении сведений, порочащих честь и достоинство бизнесмена Алишера Усманова.