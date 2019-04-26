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22:04, 26 апреля 2019

Студенты ВШЭ начали сбор подписей за демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому на территории вуза на Шаболовке

Студенты Высшей школы экономики начали сбор подписей за демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому на территории вуза на Шаболовке. В петиции на имя ректора Ярослава Кузьминова студенты называют политического деятеля «основателем советской системы государственного террора». Они считают, что памятник «бросает тень на репутацию» Высшей школы экономики.
Демонтажа также добиваются участники проекта «Декоммунизация».

Обычай сносить памятники истории появился во времена Ленина и Дзержинского, сказал в нашем эфире историк и писатель Николай Сванидзе. Сванидзе отметил, что по всей стране ещё сохранилось немало памятников Ленину.



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