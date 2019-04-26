Студенты ВШЭ начали сбор подписей за демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому на территории вуза на Шаболовке

Студенты Высшей школы экономики начали сбор подписей за демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому на территории вуза на Шаболовке. В петиции на имя ректора Ярослава Кузьминова студенты называют политического деятеля «основателем советской системы государственного террора». Они считают, что памятник «бросает тень на репутацию» Высшей школы экономики.

Демонтажа также добиваются участники проекта «Декоммунизация».

Обычай сносить памятники истории появился во времена Ленина и Дзержинского, сказал в нашем эфире историк и писатель Николай Сванидзе. Сванидзе отметил, что по всей стране ещё сохранилось немало памятников Ленину.