В Архангельске местную активистку могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей по новому закону о фейковых новостях

Возможно, это первый случай его применения в России.

В соцсети «ВКонтакте» месяц назад мать троих детей Елена Калинина анонсировала протестную акцию, намеченную на 7 апреля, и указала место её проведения. По мнению полицейских, активистка прекрасно знала, что мероприятие невозможно, поскольку оно не согласовано, следовательно, опубликованная информация недостоверная. При этом полиция подтверждает, что акция всё же состоялась, поскольку в том же протоколе указано, что действия Калининой привели к созданию помех в работе транспорта. Шествие и митинг в Архангельске против строительства мусорного полигона собрало около трёх тысяч человек. Некоторые активисты затем объявили бессрочный протест и остались в центре города. Калинину как сообщил её адвокат, теперь обвиняют в распространении недостоверной общественно значимой информации. На активистку составили ещё несколько протоколов, в том числе об участии в несогласованной акции. По так называемому делу о фейк ньюс ей грозит штраф до 300 тысяч рублей. Закон о запрете распространения фейковых новостей и оскорблении представителей власти в СМИ и интернете вступил в силу в конце марта. Его инициаторы сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и думский депутат Дмитрий Вяткин.

За несогласованную акцию в Архангельске суды оштрафовали больше 30-ти активистов на общую сумму почти в миллион рублей. Эти цифры приводит региональный портал 29.ru.