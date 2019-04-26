Американский суд приговорил россиянку Марию Бутину к полутора годам тюремного заключения с последующей депортацией — ровно столько попросила назначить сторона обвинения. С учетом 9-ти месяцев, которые Бутина уже провела в тюрьме, в Россию она может вернуться к концу года.

ФБР арестовало Марию Бутину в июле 2018 года в Вашингтоне, когда она готовилась к отъезду из города, что установило наружное наблюдение, приставленное к россиянке. Осенью Бутина пошла на сделку с правосудием и призналась в том, что вступила в сговор с должностным лицом Российской федерации — тогда зампредом ЦБ и бывшим сенатором Александром Торшиным, с целью проникновения в консервативные политические круги США в интересах Кремля. Позднее Бутина дала показания и Конгрессу — на закрытом заседании Сената, которое длилось более восьми часов, где россиянка представила тысячи документов, в том числе, в отношении своего бывшего босса Торшина.

План действий Бутиной, который она сама назвала «Проект Дипломатия» и который она разработала в 2015 году, включал в себя проникновение в американские консервативные круги и Национальную Стрелковую Ассоциацию США с целью добраться до победителя выборов 2016 года, которым, как точно предсказала Бутина, стал Дональд Трамп.

Бутиной не предъявили обвинения в шпионаже. Напротив, следователи охарактеризовали ее не как «натренированного офицера спецслужб», а как агента доступа — человека, которого его правительство использовало в попытке установить секретные и неформальные каналы связи с республиканскими организациями США и который пытался помочь правительству России в ущерб национальной безопасности США. Бутина была приговорена ровно к тому сроку — 18 месяцев, который запросили для нее прокуроры. В ходатайстве они представили и экспертное мнение агента ФБР, который вел дело Бутиной. Он сообщил, что Бутина предоставила России информацию, которую профессиональные сотрудники спецслужб могут впредь использовать годами и которая причинит существенный ущерб США”.

Защита Марии Бутиной просила приговорить ее к тому сроку, который она уже провела в тюрьме, и депортировать в Россию. С учетом вынесенного приговора суда, вернуться на родину Бутина сможет в ноябре этого года, заявили ее адвокаты.

Приговор Бутиной политизирован и вызывает разочарование, сказала в интервью «Эху Москвы» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В российском МИДе сказали, что этот приговор – «позорное пятно на американской судебной системе, которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ».