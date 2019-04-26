Связанные с Пригожиным компании получили контрактов на поставку питания в школы и больницы более чем на 6 млрд рублей

Связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным компании с начала года получили контрактов на поставку питания в школы и больницы более чем на 6 миллиардов рублей. Об этом пишет сайт «МБХ Медиа» со ссылкой на данные портала госзакупок. В сообщении отмечается, что контракты были заключены уже после того, как в конце прошлого года стало известно о массовом отравлении в школах и детских садах. Родители обвинили во вспышке дизентерии поставщика продуктов – структуру, подконтрольную Евгению Пригожину, которого в СМИ называют «поваром Путина».