В Евросоюзе прекращают выпускать банкноты достоинством 500 евро

Последними продолжали выпуск Австрия и Германия. Сегодня Немецкий федеральный банк сообщил, что выпущенные на этой неделе банкноты достоинством 500 евро будут последними. Австрия с завтрашнего дня собирается изъять купюры из обращения. Европейский центральный банк прекратил выпуск таких банкнот еще три года назад, объясняя это тем, что они способствуют развитию преступности.

Купюрами по-прежнему можно расплачиваться в европейских странах. При попадании в банки они будут изыматься из обращения.