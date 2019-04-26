Самарская компания отвергает обвинения в загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба»

Об этом пишет РБК. Зам.гендиректора предприятия «Самаратранснефтьтерминал» Антон Томилов сказал, что вброс хлорорганических соединений произошел на участке, который компания продала почти 2 года назад.

Сегодня «Транснефть» сообщила о возбуждении уголовного дела по факту загрязнения российской нефти. В компании сказали, что вред был нанесен умышленно, и связали загрязнение с работой самарской компании.

Об ухудшении качества нефти, поступающей из России, неделю назад сообщила Белоруссия. Ряд стран из-за этого остановил транзит российской нефти.