Автоконцерн «Даймлер», который производит «Мерседес Майбах», не знает, откуда машины этой марки у лидера КНДР

Автоконцерн «Даймлер», который производит элитные автомобили «Мерседес Майбах», не в курсе, откуда машины этой марки взялись у лидера КНДР Ким Чен Ына. Официальный представитель компании сказал агентству «Ассошиэйтед Пресс», что в «Даймлер» соблюдают санкционное законодательство Евросоюза и США и не ведут дел с властями Северной Кореи уже 15 лет. Агентство отмечает, что Ким Чен Ын во время международных саммитах передвигается на лимузинах, доставленных из Пхеньяна. Во время недавней встречи с Владимиром Путиным во Владивостоке он пользовался двумя «Майбахами».