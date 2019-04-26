В Архангельске на организатора антимусорного митинга завели дело по так называемому закону о фейк-ньюс

В Архангельске на организатора антимусорного митинга завели административное дело по так называемому закону о фейк-ньюс. Об этом пишет «Новая газета». Поводом стала публикация Елены Калининой в соцсети ВКонтакте. Там говорилось о месте проведения шествия против строительства мусорного полигона. По мнению следствия, это мероприятие не могло состояться, поскольку не было согласовано, и это, с их точки зрения, стало поводом для применения закона о недостоверных новостях.