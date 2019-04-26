В администрации президента опровергают информацию об отзыве приглашений на Парад Победы для калининградских ветеранов

В администрации президента не подтверждают информацию об отзыве приглашений на Парад Победы, направленных калининградским ветеранам. Источники «Эха Москвы» говорят, что эти сведения не соответствуют действительности.

По данным «Радио Свобода», администрация президента пригласила из Калининграда в Москву трех человек. Затем, как рассказали в калининградском областном совете ветеранов, в Москве решили, что это нецелесообразно, поскольку многие регионы отказались организовывать поездки с учетом возраста и состояния здоровья приглашенных.