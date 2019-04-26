Посольство России в США потребовало немедленного освобождения Марии Бутиной

Дипведомство называет ее политзаключенной и жертвой провокации спецслужб Соединенных Штатов, — передает РИА Новости. Посольство настаивает на невиновности Бутиной и называет обвинения в ее адрес надуманными. В сообщении также говорится, что россиянку заставили оговорить себя, угрожая ей длительным тюремным сроком. Приговор в заявлении назван «вопиющим беззаконием».

Сегодня суд в США приговорил Марию Бутину к 18-ти месяцам заключения. Частично будет засчитано время, проведенное под стражей до суда, — сказал адвокат россиянки Роберт Дрисколл. Он рассчитывает, что Бутина вернется в Россию в ноябре. Обжаловать приговор защита не собирается. Бутину признали виновной в сговоре с целью продвижения интересов России в США и в работе иностранным агентом без регистрации.