В Новосибирске школьников вызвали в полицию после того, как они выпустили футболки к годовщине стрельбы в «Колумбайн»

В Новосибирске двух школьников вызвали в полицию после того, как они выпустили футболки, посвященные годовщине стрельбы в американской школе «Колумбайн». Об этом пишет сайт «Медиазона». Старшеклассники создали бренд одежды под названием «Провокация». В их новой коллекции появились футболки с надписями «Гнев» и «Естественный отбор» – это русский перевод надписей на футболках, которые в день нападения на «Колумбайн» были на стрелках. Автор коллекции, Никита Дмитриев, презентуя одежду в социальных сетях, пояснил, что он против стрельбы в школах, и коллекция была посвящена «Колумбайну» для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Трагедия в школе «Колумбайн» произошла 20 лет назад. Тогда погибли 15 человек, включая стрелков.