Администрация президента отозвала приглашение на Парад Победы в Москву, направленное калининградским ветеранам

Об этом сообщает «Радио Свобода». По словам главы областного совета ветеранов Юрия Быченкова, основная масса регионов якобы сообщила в Москву, что не будет направлять участников войны на парад, учитывая их возраст и состояние здоровья. В результате было решено, что поездку организовывать нецелесообразно. Один из приглашенных ветеранов, 94-летний Николай Щербаков, назвал ситуацию плевком и оскорблением, — пишет сайт «Новый Калининград». После того, как информация об отзыве приглашения попала в СМИ, организаторы свое решение пересмотрели.