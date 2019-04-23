Осужденная за попытку примкнуть к ИГИЛ бывшая студентка МГУ Караулова может выйти на свободу уже 27 апреля – адвокат

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, которая в конце 2016 года была осуждена на 4,5 года колонии за попытку примкнуть к запрещенному в России «Исламскому государству» (ИГИЛ), может выйти на свободу уже 27 апреля. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Сергей Бадамшин.

«В объединенной пресс-службе всех судов Вологодской области сегодня сообщили, что соответствующей апелляции от прокуратуры так и не поступило. Это значит, что 27 апреля постановление об УДО Варвары Карауловой вступает в законную силу. Документы должны поступить из суда завтра в колонию», — рассказал С.Бадамшин.

Варвара Караулова была приговорена к 4,5 годам колонии общего режима в декабре 2016 года. Студентку, которой на тот момент было 19 лет, задержали в 2015 году на турецко-сирийской границе в городе Килис в составе группы из 14 россиян. Затем ее в сопровождении сотрудников Интерпола и турецкой миграционной службы доставили в Москву.

По некоторым данным, попасть в Сирию она хотела под влиянием своего друга Айрата Саматова, с которым поддерживала контакт в соцсетях. После того как ее дело получило широкий резонанс, девушка сменила имя и фамилию, став Александрой Ивановой. В марте 2017 года Верховный суд РФ признал законным приговор Московского окружного военного суда.

16 апреля 2019 года Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Карауловой. Выступая в суде, она назвала свой поступок «самой большой глупостью», которую она когда-либо делала в жизни.