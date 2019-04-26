Уголовные дела возбуждены по факту отравления наркотиками заключенных «Матросской тишины»

По факту отравления наркотиками заключенных «Матросской тишины» возбуждено дело о халатности и незаконном сбыте наркотических средств. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прокуратуру. Два дня назад в СИЗО «Матросская тишина» два человека скончались и двое были госпитализированы из-за передозировки наркотиков. После этого Федеральная служба исполнения наказаний объявила, что проверит все следственные изоляторы Москвы.