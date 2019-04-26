Там говорят, что огнем охвачено примыкающее частное предприятие. Приняты все меры для того, чтобы пожар не перекинулся на оборонный завод. Главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину докладывают о ситуации, — пишет агентство «Интерфакс». По данным МЧС, площадь пожара на территории завода «Красмаш» достигла 24-х тысяч квадратных метров. Спасатели говорят, что пострадавших нет.

Власти Красноярска призвали жителей закрыть окна и двери, чтобы не надышаться едким дымом. В мэрии также сказали, что краевая клиническая больница готова принять всех пострадавших от дыма.