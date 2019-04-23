Майор ракетных войск в отставке Владимир Скубак уже неделю проводит сухую голодовку у здания администрации президента в Москве. В интервью «Эху Москвы» он сказал, что его уволили со службы и оставили без выплат после самовольной поездки на Украину. Скубак уточнил, что ездил в страну за сыном своей бывшей жены, оставившей ребенка в детском доме. Пытаясь оспорить это решение, Владимир Скубак прошел все судебные инстанции, но безуспешно, поэтому решил выйти на пикет.