Площадь пожара на территории оборонного завода в Красноярске достигла 24 тысяч квадратных метров

Об этом сообщает МЧС. Начальник пресс-службы краевого управления министерства Алена Алекшина сказала, что к этому моменту пожар локализован.

«Красмаш» производит баллистические ракеты и модули разгонного блока для ракет «Зенит» и «Протон». В Роскосмосе заявили, что огонь не коснулся цехов, где производятся ракеты. По версии госкорпорации, пожар произошел на складе, где хранит оборудование завод по производству холодильников «Бирюса» – он арендует часть площадей «Красмаша».