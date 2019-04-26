Суд в США приговорил Марию Бутину к полутора годам тюрьмы

Её обвиняют в незаконной работе за океаном на российское правительство. Россиянку депортируют на родину только после отбытия срока.

Судья Федерального суда Вашингтона Таня Чаткэн дала Марии Бутиной срок, который потребовала американская прокуратура. Половину времени россиянка уже отсидела в тюрьме. В приговоре этот период учли. Поэтому за решёткой Бутиной осталось провести ещё 9 месяцев. Защита настаивала на сроке, который будет меньше или равен отбытому. Однако судья рассудила иначе. Приговором, достойным сожаления, назвал адвокат Роберт Дрисколл решение судьи Чаткэн. Он надеется, что Бутина сможет вернуться в Россию в ноябре. Адвокат добавил, что приговор, скорее всего обжаловать не будут.

Сама же обвиняемая просила о пощаде. «Дайте мне шанс вернуться домой и начать новую жизнь», — приводят американские СМИ ее слова в зале суда». Бутину арестовали в июле прошлого года. Прокуратура США обвинила её в сговоре с целью продвижения интересов России за океаном, а также в том, что она вела эту деятельность без регистрации иностранным агентом. Бутина зимой вину частично признала. Прокуратура считает, что россиянка действовала под руководством бывшего сенатора Александра Торшина и пыталась неофициально установить связи с консервативными кругами США.

Защита Бутиной утверждает, что её дело никак не связано с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США.