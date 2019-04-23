Майор запаса Скубак уже неделю держит сухую голодовку у здания Администрации президента РФ

Майор ракетных войск в отставке Владимир Скубак уже неделю держит сухую голодовку рядом со зданием Администрации президента РФ. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как рассказал В.Скубак, в 2014 году он съездил на Украину за сыном своей бывшей жены, которая оставила ребенка в детском доме. В то время военнослужащий обращался за помощью в администрацию президента РФ, Министерство иностранных дел и к уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Павлу Астахову, но везде получил отказ. Из-за обострения ситуации на востоке Украины майор вынужден был действовать самостоятельно. Он не успел получить разрешение от высшего командования на выезд за пределы России, хотя официально поставил в известность о поездке своего командира.

Позже за самовольную поездку Скубак был лишен доступа к военной тайне, и ему пришлось уволиться со службы. Мужчина утверждает, что перед увольнением ему не предоставили положенной по закону субсидии на жилье, а несколько месяцев до этого не платили денежное довольствие.

«Я прошел все судебные инстанции, обращался в военную прокуратуру, в Минобороны — все они говорят одно и то же: военнослужащего можно лишить всех прав по решению суда», — заявил В.Скубак.

Он добавил, что в августе 2018 года проводил одиночный пикет возле здания Минобороны, из-за чего «был избит и подвергнут пыткам со стороны сотрудников этого ведомства». «Сейчас я провожу сухую голодовку возле администрации президента, которая длится почти неделю. Все инстанции знают о моей ситуации, но никто не предпринимает никаких мер», — заключил В.Скубак.