МЧС объявило о локализации пожара на территории оборонного завода в Красноярске на площади 20 тысяч квадратных метров

Об этом сообщает агентство РИА Новости. Между тем, ранее «Интерфакс» со ссылкой на МЧС сообщал, что огонь охватил 24 тысячи квадратных метров. Сначала спасатели говорили, что горит один из цехов завода «Красмаш», который производит баллистические ракеты «Синева» и «Сармат». Затем в госкорпорации Роскосмос, а следом и в Министерстве по чрезвычайным ситуациям стали приводить данные о пожаре на складе холодильников. Утверждается, что он находится на значительном расстоянии от цехов, где производят ракеты.