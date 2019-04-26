В России возбудили уголовное дело по факту умышленного загрязнения российской нефти

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на компанию «Транснефть». В компании считают, что хлорорганические соединения вбросили в трубопровод «Дружба» через частный «Самартранснефтьтерминал», который принимает продукцию от нескольких небольших производителей. В офисах ряда коммерческих организаций в Самаре работают следователи.

О резком ухудшении качества нефти, поступающей из России, неделю назад сообщила Белоруссия. Минск временно ограничил экспорт нефтепродуктов.