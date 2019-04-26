Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18-ти месяцам лишения свободы и постановил депортировать ее в Россию после отбытия наказания. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». К 18-ти месяцам заключения Бутину просил приговорить прокурор. Защита настаивала на сроке продолжительностью 9 месяцев, которые россиянка уже провела в заключении. Сама же Мария Бутина просила суд проявить снисхождение и дать ей шанс вернуться на родину.

Бутину задержали и арестовали летом прошлого года. Ее обвинили в незаконном продвижении интересов России и работе иностранным агентом без регистрации. В конце прошлого года она признала вину в сговоре в целях продвижения интересов Москвы и начала сотрудничать со следствием.