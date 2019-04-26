В Москве умерла актриса театра и кино Элина Быстрицкая

Народной артистке СССР был 91 год. Одна из самых красивых женщин отечественного кинематографа и театра. Так нередко называли Элину Быстрицкую. Она влюбила в себя миллионы советских зрителей после роли Аксиньи в кинокартине Сергея Герасимова «Тихий Дон». Быстрицкая мастерски передала на экране силу чувства и обаяние простой донской казачки.

Сыграть Аксинью хотели многие актрисы, в их числе тогда более известные Эмма Цесарская и Нонна Мордюкова. Но чашу весов на сторону Элины Авраамовны склонил автор романа – Михаил Шолохов. Ему однажды показали все отснятые пробы и он выбрав, ту, в которой пробовалась Быстрицкая, воскликнул: «Так вот же Аксинья!». Первые серии фильма вышли в 1957м году и принесли Быстрицкой ошеломительный успех. «Тихий Дон» посмотрели почти 50 миллионов зрителей. Лучшей картиной года его назвали в том же году читатели журнала «Советский экран». А в следующем фильм получил призы на нескольких крупных международных кино фестивалях. Другие героини, сыгранные Быстрицкой, такие же яркие и незаурядные личности. Как например в фильмах «Добровольцы», «Мирные дни» или «Неоконченная повесть». Всего Быстрицкая – уроженка Киева — сыграла более чем в 20ти картинах и сериалах. В последний раз снялась в эпизоде в сериале «Возвращение Мухтара-3» 13 лет назад. И конечно актриса блистала на сцене Малого театра. Она прослужила там более полувека и считала его своим домом. Актриса сыграла в спектаклях «Бешеные деньги», «Волки и овцы», «Дачники», «Горе от ума», «Маскарад» и других. Правда в последние годы ролей стало намного меньше, рассказывала актриса в эфире «Эха Москвы».

Гениальной актрисой назвала Быстрицкую её коллега и народная артистка СССР Вера Васильева.

О сильном характере, принципиальности и бескомпромиссности актрисы ходили легенды. Она так дотошно выбирала роли в кино, что большинство режиссёров в итоге перестали приглашать её на съемки. И она не снималась в кино четверть века, вернулась на экраны только в 90х годах. А ещё Быстрицкая очень любила своих учеников, которых было немало. Актриса преподавала в Театральном училище Щепкина на кафедре актерского мастерства в ГИТИСе.

С Элиной Быстрицкой простятся в понедельник в Малом театре. Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище.