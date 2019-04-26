Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы за  «незаконную работу на правительство РФ»

Суд в Вашингтоне приговорил гражданку России Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство РФ», передает корреспондент РИА Новости.



Бутина находится под стражей с июля 2018 года. Обвинение потребовало приговорить ее к полутора годам тюремного заключения. Защита же рассчитывала на то, чтобы Бутину приговорили к уже отбытому сроку и выслали в Россию.



Бутина была задержана признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ. Россиянка пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Если бы она не признала себя виновной, ей грозило многолетнее тюремное заключение.