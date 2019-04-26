Кремль поддержал предложение Дональда Трампа об отказе от ядерного оружия

Глава Белого дома намерен заключить соответствующую сделку с Китаем и Россией.

Идея прекрасная, но понимания, в чем будет состоять суть сделки, пока нет – так прокомментировал намерения Дональда Трампа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Примерно в том же ключе высказался и заместитель главы МИД Сергей Рябков. Он поприветствовал призыв американского лидера и отметил, что Москва изучит предложения Вашингтона, если таковые поступят.

Разработка проекта договора по сокращению ядерного вооружения, как сообщает телеканал CNN, находится на начальных стадиях. Новая сделка может придти на смену договору о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США, срок которого истекает в 2021 году. По мнению Трампа, контроль над ядерным арсеналом должен осуществляться при участии России и Китая и включать все виды вооружения, включая боеголовки и ракеты. При этом эксперты отмечают, что администрация Трампа может и не успеть реализовать свои замыслы до президентских выборов, которые пройдут в США уже в следующем году. Кроме того под вопросом остается согласие КНР заключать подобные соглашения.

В феврале США начали процедуру выхода из договора РСМД с Россией. Вашингтон обвинял Москву в нарушении условий соглашения. В Кремле это отрицали.