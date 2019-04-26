Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера готов вернуться в «Спартак» и закончить сезон в клубе

Не так давно клуб поздравил своего бывшего тренера с пятидесятипятилетием. По всей видимости, это был реверанс в сторону тренера, который спустя 16 лет сделал «Спартак» чемпионом России. Впрочем, возможно в этом поздравлении был и иной смысл. Как выяснилось, клуб заплатил Каррере все деньги по контракту сразу, а не месячными траншами. Как заявил представитель итальянского специалиста Марко Трабукки обычно в европейском клубе так не делают. Трабукки уверен в том, Каррера сочтет долгом отработать свой контракт, если будет сделано такое предложение. Разговоры о смене Олега Кононова, который возглавил клуб прошлой осенью стали особенно очевидными после разгрома, который «Спартак» потерпел в Туле, пропустив от бывшей команды Кононова три безответных мяча. По словам Трабукки, Каррера готов не только доработать сезон, но и продолжить в следующем, если будут сделаны изменения в менеджменте клуба. Хотя никаких имен не прозвучало, скорее всего, речь идет о генеральном директоре Ниле Измайлове, которого болельщики подозревают в интригах против тренера. Кстати, тема возвращения тренера в клуб не нова. Зинетдин Зидан принял «Реал» после полугодичного отсутствия, а Леандро Жардим вернулся на свой пост во французском «Монако».

Следующий матч чемпионата России «Спартак» проведет в понедельник против «Рубина».