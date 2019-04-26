Глава МИД Украины заявил, что Киев не рассматривает возможность введения двойного гражданства с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не рассматривает возможность введения двойного гражданства с Россией. При этом он не исключил такой договоренности с другими странами. «Никакого двойного гражданства со страной-агрессором быть не может. Вот как уйдут с Донбасса и Крыма, тогда будут другие дискуссии», — так Климкин ответил на вопрос журналистов о решении России предоставлять гражданство жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР по упрощенной процедуре.

Между тем, глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник заявил, что власти прикладывают все усилия для получения местными жителями российского гражданства. Вместе с МВД, этой процедурой занимаются министерство госбезопасности и министерство юстиции самопровозглашенной республики.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что выдача российских паспортов жителям самопровозглашенных республик не представляет угрозы для международной безопасности. Упрощенное получение гражданства жителями Донбасса – это гуманитарная мера. Москва берет на себя большую экономическую нагрузку, — добавил Небензя.

Решение Кремля об облегчённом порядке выдачи российских паспортов для жителей Донбасса приведёт к ещё большему ухудшению отношений между Москвой и Западом. К такому выводу приходит иностранная пресса.

«Дьявольский план», «Хитрый ход» и «Классика жанра» — так оценивают зарубежные издания идею российской паспортизации на Востоке Украины.

Правда, британская The Guardian считает, что решение Кремля об упрощенной выдаче паспортов — всего лишь попытка Владимира Путина протестировать на устойчивость будущего президента Украины Владимира Зеленского. Не исключено, что теперь до этого возможно более мягкий и компромиссный путь развития событий с его избранием, может затрудниться. И официальному Киеву придётся занять более жёсткую позицию в отношении Москвы.

Про своеобразное «тестирование» Зеленского пишет и британская The Telegraph. Она ссылается на консультанта Кремля Алексея Чеснокова, который сказал, что это проверка — будет ли новый глава украинского государства смягчать прежде жёсткую политику. Между тем, Газета также констатирует, что сделанная как будто бы в гуманитарных целях акция, очень сильно поможет тем жителям Донбасса, которые хотят бежать оттуда — в том числе из-за экономической блокады со стороны Киева.

Телеканал Euronews напоминает, что и Евросоюз, и США резко осудили решение России о выдаче паспортов жителям Донецкой и Луганской областей и считают его дестабилизирующим обстановку на Востоке Украины. Эксперты телеканала назвали эту паспортизацию «классическим приёмом», который часто используется Москвой — для того, чтобы упрочить свои позиции на спорных территориях — примерно то же самое было сделано в грузинских республиках — Абхазии и Южной Осетии, — говорят аналитики и добавляют — это важно ещё и затем, что потом Кремль сможет легче оправдать возможное вторжение на эти территории: «ведь тогда он будет защищать интересы своих граждан».

Депутат Верховной Рады Украины Евгений Рыбчинский предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы. Если идет война и против нас действуют недипломатично, то мы должны отвечать так же. Есть Кубань, которая этнично украинская. Есть частично украинская Тюмень. Да и в самой Москве украинцев живет столько, что мы даже не представляем, — сказал Рыбчинский и добавил: «кто-то может подумать, что я шучу – нет, это не шутки».