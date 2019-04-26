Транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину будет восстановлен к концу первой декады мая

В Минске сегодня прошли переговоры, поводом к которым стал отказа ряда европейских стран принимать некачественное сырье из России. О временной приостановке транзита вслед за Белоруссией объявила Украина. Принимала участие в переговорах и польская сторона.

Техническое решение о возобновлении транзита через Украину в сторону НПЗ Чехии и Словакии найдено. Прокачку начнут до 10 мая, сообщил сегодня в Минске гендиректор «Укртранснафта» Николай Гавриленко. Как минимум, стабильную работу возобновит южная ветка «Дружбы» по прокачке нефти Urals. В российском Минэнерго выразили надежду, что система в максимально короткие сроки сможет вернуться к нормальной работе. Об этом сообщил замглавы российского ведомства Павел Сорокин. Между тем, запасов нефти у одного из крупнейших чешских переработчиков российского сырья — фирмы Unipetrol осталось на неделю и если проблемы с поставками российской нефти не будут решены, завод должен быть остановлен. Нефтеперерабатывающий завод PCK на востоке Германии следит за ситуацией с поставками по нефтепроводу «Дружба», располагает запасами ресурсов на десять дней. Германия получает около 36% своих запасов сырой нефти из России. Проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по магистральному трубопроводу «Дружба» на юге республики, возникла из-за изменений ГОСТов в России, рассказал в эфире «Эха Москвы» партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

Из-за ухудшения качества нефти, поступающей из РФ по «Дружбе»два белорусских НПЗ сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки. При этом вопрос компенсации за «грязную» российскую нефть, как пояснили в «Укртранснафта» на сегодняшних переговорах в Минске не стоял. Накануне российский вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что качественная нефть из России поступит на границу с Белоруссией 29 апреля. Для этого планируется обсудить возможность частичной откачки из трубы на территории Белоруссии и Польши бракованной смеси.

По предварительной оценке ущерба инфраструктуре нефтепровода «Дружба» на территории Украины из-за попадания в систему некачественной нефти нанесено не было.

Есть две основных версии о причинах загрязнения нефти, поступавшей в Белоруссию. Ни одна из них пока не подтверждена. Об этом в эфире РБК рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Если загрязнение произошло по пути транзита, то это вина «Транснефти», отметил Игорь Юшков.