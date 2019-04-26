Студенты московской ВШЭ требуют демонтировать памятник Феликсу Дзержинскому, установленный на территории вуза

Студенты московской Высшей школы экономики требуют демонтировать памятник Феликсу Дзержинскому, установленный на территории вуза. Учащиеся организовали инициативную группу и начали собрать подписи.

Памятник достался ВШЭ вместе со зданием на Шаболовской улице – раньше здесь располагалась фабрика имени Дзержинского. Памятнику был установлен в 1937 году. Здание передали Вузу в 2010 году под кампус, и руководство университета решило сохранить монумент.

Конфликт вокруг монумента продолжается уже несколько лет и даже среди самих студентов нет единого мнения, следует ли убрать Дзержинского с территории вуза или оставить.

Профессор ВШЭ Александр Архангельский считает, что памятники необязательно сносить. Монумент можно просто поместить в другой контекст, чтобы показать отношение к тому или иному историческому деятелю.

Обычай сносить памятники истории появился во времена Ленина и Дзержинского, сказал в нашем эфире историк и писатель Николай Сванидзе. Николай Сванидзе заметил, что по всей стране еще сохранилось немало памятников Ленину.

Историк и член правления общества Мемориал Александр Даниэль поддерживает студентов, которые выступают за снос памятника.