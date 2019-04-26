Противоречивые данные поступают из Красноярска, где произошел крупный пожар на территории оборонного предприятия

Агентство ТАСС со ссылкой на МЧС передает, что огонь охватил 5 тысяч квадратных метров. По данным РИА Новости, на заводе «Красмаш» рухнула горящая крыша холодильного цеха.

Тем временем в Роскосмосе говорят, что самому оборонному предприятию огонь не угрожает. По версии госкорпорации, горят склады завода «Бирюса», который производит холодильники. Он находится на территории «Красмаша». По данным Роскосмоса, на складах может быть 5 тысяч холодильников. Что же касается «Красмаша», он производит баллистические ракеты «Синева» и «Сармат», а также модули разгонного блока для ракет «Зенит» и «Протон».