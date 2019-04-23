Член правления «Мемориала» Даниэль поддерживает инициативу студентов ВШЭ о демонтаже памятника Дзержинскому

Член правления Международного «Мемориала», историк Александр Даниэль поддерживает инициативу студентов ВШЭ о демонтаже памятника Феликсу Дзержинскому, который находится на территории университета. Об этом А.Даниэль сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я эту инициативу поддерживаю. Конечно, памятник Дзержинскому надо демонтировать. Это мое личное мнение», — сказал он.

Ранее стало известно, что инициативная группа ВШЭ «#ГудбайФеликс» объявила сбор подписей за демонтаж памятника Дзержинскому, который находится на территории университета.