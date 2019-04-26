Прощание с Элиной Быстрицкой собираются организовать в предстоящий понедельник в Малом театре

Об этом пишет РБК со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.

Народная артистка СССР служила там более полувека и считала Малый театр своим домом. В последние годы ролей было значительно меньше и работать было непросто. Об этом Быстрицкая говорила в эфире «Эха Москвы».

В кино наибольшую известность актриса получила после ролей в фильмах «Тихий Дон» и «Добровольцы».

Элина Быстрицкая скончалась сегодня в возрасте 91-го года. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.