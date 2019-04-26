Прокуратура не стала обжаловать решение об УДО Варвары Карауловой, поэтому завтра она выйдет на свободу

Прокуратура не стала обжаловать решение об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой, поэтому завтра она выйдет на свободу. Об этом рассказал адвокат Сергей Бадамшин.

Варвара Караулова, которая впоследствии сменила имя на Александру Иванову, была задержана в Турции 4 года назад. Ее приговорили к 4,5 годам колонии по обвинению в попытке примкнуть к террористам. Руководство ФСИН выступало против ее условно-досрочного освобождения.