Выдача паспортов жителям самопровозглашённых ЛНР и ДНР не окажет большую нагрузку на пенсионную систему России

Так утверждают в Минтруде. Экономисты, опрошенные интернет-изданием Bell, впрочем, оценили затраты на пенсии жителям ДНР и ЛНР как минимум в 100 миллиардов рублей.

Позиции чиновников и экономистов кардинально расходятся. Министр труда Максим Топилин заверил «Интерфакс», что не видит последствий для пенсионной системы при упрощённом порядке предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик. Отвечать подробнее на вопрос чиновник отказался. Экономисты, опрошенные интернет-изданием Bell, считают иначе. По их оценке, выдача российского гражданства пенсионерам самопровозглашённых республик обойдется нашей стране в сумму от 100 до 175 миллиардов рублей в год. По данным РБК там сейчас живёт примерно миллион пенсионеров. Если допустить, что все они оформят российское гражданство, размер только пенсионных отчислений составит 100 миллиардов рублей, пишет Bell со ссылкой на экспертов. По их мнению, российские власти с помощью гражданства жителям Донбасса хотят решить проблему с сокращением численности населения. Президент Путин подписал указ об упрощённом порядке предоставления гражданства жителям ДНР и ЛНР вскоре после второго тура президентских выборов на Украине. Киев осудил это и обратился в Совбез ООН, а победивший на выборах Владимир Зеленский призвал усилить санкции против России.

СМИ не раз сообщали ранее, что Россия в последние годы взяла на себя социальные расходы в ДНР и ЛНР, поскольку с лета 14го года на территориях самопровозглашённых республик выплаты в том числе и пенсий не производятся. Официально российские власти не подтвердили, что причастны к выплатам.