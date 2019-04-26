Крупный пожар на оборонном предприятии в Красноярске

Загорелась и обрушилась часть кровли на предприятии «Красмаш». Огонь распространился на территории 5 тысяч квадратных метров. В МЧС говорят, что горит холодильный корпус.

Завод производит баллистические ракеты «Синева» и новые межконтинентальные ракеты «Сармат», а также модули разгонного блока для ракет «Зенит» и «Протон». Между тем, в Роскосмосе уверяют, что предприятию пожар не угрожает. Согласно версии госкорпорации, горит не сам завод, а расположенный на его территории склад холодильников, — передает агентство РИА Новости.