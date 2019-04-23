«Новая газета» обжалует решение суда по иску ФСБ об удалении публикаций про задержанного после взрыва в Магнитогорске мигранта. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

«Сегодня Басманный суд Москвы удовлетворил иск ФСБ с требованием удалить публикации Ивана Жилина. Речь идет о двух текстах – один вышел на сайте, другой – в газете. Там шла речь о взрыве в Магнитогорске и том, что одного из задержанных — гражданина Киргизии — пытали в здании ФСБ», — рассказала она.

По словам Н.Прусенковой, в «Новой газете» не согласны ни с постановкой самого вопроса, ни с решением суда и будут его обжаловать. «В иске ФСБ представляет слова жены задержанного как мнение автора и самой газеты. С юридической точки зрения, это некорректно», — заключила она.

Претензии ФСБ были связаны с публикацией материалов о якобы имевших место пытках гражданина Киргизии Хуснидина Зайнабидинова, задержанного вскоре после взрыва дома в Магнитогорске в конце 2018 года.