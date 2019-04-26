Комиссия Общественной палаты Москвы создала схему отбора округов для электронного голосования на выборах в МГД

Комиссия Общественной палаты Москвы по наблюдениям за выборами в Мосгордуму разработала схему отбора округов для электронного голосования. Об этом рассказал зампред палаты Алексей Венедиктов. Предполагается, что в рамках эксперимента по проведению электронного голосования из 45-ти избирательных округов Москвы будет выбрано 3. Отбор будет проводиться, в том числе, с помощью системы «Активный гражданин», — пишет агентство «Интерфакс».