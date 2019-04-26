Роскомнадзор обвинил издание KozaPress в распространении запрещенной символики из-за публикации фотографий с сайта СК

Роскомнадзор обвинил нижегородское издание KozaPress в распространении запрещенной символики из-за публикации фотографий с официального сайта СК. В частности, составлены протоколы о распространении информации о запрещенной организации без упоминания того, что ее деятельность запрещена. На фотографиях, опубликованных в статье, была изображена символика запрещенной организации Misantropic Division.

В KozaPress пояснили, что источником фотографий стал сайт СК. Однако Роскомнадзор по-прежнему намерен судиться, — пишет сайт «Медиазона».